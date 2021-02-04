Ярославские спортсмены взяли первые места на III этапе Кубка России по фристайлу

Анастасия Прыткова и Арсения Вагина забрали золото, Есения Пантюхова - серебро. Фото: Правительство Ярославской области

В спортивном комплексе "Подолино" завершился третий этап Кубка России по Фристайлу. В направлении акробатика 23 участника боролись за лидерство, в том числе и ярославские спортсменки, которые закрыли соревнование с медалями на груди. Анастасия Прыткова и Арсения Вагина забрали золото, Есения Пантюхова - серебро.

- Первые два этапа проходили на Воробьевых горах в Москве, там ярославские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль, – сказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Мы очень гордимся успехами наших ребят и их выдающимися результатами. Будем продолжать развитие фристайла.

Но это еще не конец. Впереди у ярославской команды финал Кубка России, который пройдет в Красноярске с 26 марта по 1 апреля.