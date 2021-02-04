Пригородные поезда Ярославля ждут большие изменения

Дума Ярославской области решила внести в развитие пригородного железнодорожного транспорта ряд изменений. Фото: Правительство Ярославской области

Дума Ярославской области решила внести в развитие пригородного железнодорожного транспорта ряд изменений. На это понадобится 214 миллионов рублей. В экспресс поездах проведут Wi-Fi, разработают безбумажную продажу билетов, займутся продвижением ретропоездов в столице Золотого кольца и сократят время составов в пути.

- В текущем году запланировано вывести на линии 59 поездов в направлениях Рыбинска, Александрова, Костромы, Данилова, Вологды, Калязина и других, - рассказали в правительстве ЯО.

По просьбам жителей добавят рейс "Ярославль Главный-Нерехта". Теперь их будет два в неделю. Кроме этого, летом электрички на пути в Рыбинск будут делать каждую положенную остановку, раньше это было возможно по праздникам и выходным.