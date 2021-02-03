Больницы Ярославской области возобновляют плановую помощь: список

Ряд коек в COVID-госпиталях переводят в штатный режим работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области некоторые медицинские учреждения возобновляют плановую помощь пациентам.

В Центральной городской больнице Ярославля открывается дневной стационар офтальмологии. В областной детской больнице – дневной стационар по профилям «офтальмология» «хирургия», «урология» и «травматология». В областной больнице начинает работать круглосуточный стационар в ревматологии, хирургии, гастроэнтерологии и колопроктологии. Перинатальный центр примет пациентов в дневной стационар по профилям «акушерство и гинекология», а также «урология». При этом посещать больных в стационарах по-прежнему будет запрещено.

В регионе сокращается число COVID-коек в перепрофилированных госпиталях.

– Койки освобождаются не путем перевода больных COVID-19 в другие учреждения, а только после их выздоровления и выписки из медучреждения. Но при этом мы сохраняем определенный резерв коек на случай ухудшения эпидситуации, - пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.