В Ярославле женщина на внедорожнике сбила подростка

Под колеса внедорожника попал 11-летний мальчик. ФОТО: пресс-служба ГИБДД по Ярославкой области

Вчера, 2 февраля, в Ярославле на улице Салтыкова-Щедрина женщина на внедорожнике сбила 11-летнего мальчика. ДТП произошло около пяти часов вечера.

По предварительной информации, юноша перебегал дорогу в неположенном месте. Рядом с местом ДТП, в зоне видимости, есть пешеходный переход. Но школьник, видимо, решил сократить путь.

Ребенка с травмами госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.