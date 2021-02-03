В области вновь продлили самоизоляцию для ярославцев старше 65 лет

В магазин выходить можно Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил период самоизоляции для людей старше 65 лет. Еще две недели, до 17 февраля, возрастным ярославцам лучше не покидать свои квартиры.

Выходить можно только за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, в магазины, выгулять домашних животных и вынести мусор.

- Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, а также к руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации, - поясняют в правительстве региона.