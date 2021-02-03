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Общество

Нового спикера Ярославской областной думы выберут 16 февраля

Голосование будет тайным
Полина Вачнадзе
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Выборы нового председателя назначены на 16 февраля

Выборы нового председателя назначены на 16 февраля

Фото: Ярославская областная дума

Депутаты ярославской областной думы приняли решение о снятии полномочий председателя с Алексея Константинова. Экс-спикер регионального заксобрания 30 декабря погиб в ДТП в Тверской области. Чуть позже скончалась водитель машины, в которую врезалась иномарка Константинова.

Выборы нового председателя назначены на 16 февраля, до этой даты принимаются документы от кандидатов. Известно, что голосование будет тайным. Один из основных кандидатов на этот пост - депутат Михаил Боровицкий, который возглавлял думу прошлого созыва.