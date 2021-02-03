В Ярославской области местные жители возвели памятник молодому солдату

Губернатор поручил главе Некрасовского района Коротаеву Алексею Николаевичу разобраться с ситуацией и взять памятник на баланс района или сельского поселения. Фото: Дмитрий Миронов

Жители деревни Яснищи Некрасовского района на свои средства отреставрировали памятник молодому солдату. Работа сделана - памятник готов, но людям не разрешают установить мемориал на муниципальной земле.

- Понимаю, что жители, инициативная группа действовали по зову сердца, хотели увековечить память своих земляков и каждого молодого солдата, не вернувшегося с войны. Тем более понятно такое желание в год 75-летия Великой Победы, - поддержал идею губернатор Дмитрий Миронов.

Губернатор поручил главе Некрасовского района Коротаеву Алексею Николаевичу разобраться с ситуацией и взять памятник на баланс района или сельского поселения.