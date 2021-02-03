В детской поликлинике Ярославля скрутили неадекватного мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в детской поликлинике на Суздальском шоссе. В медучреждение забежал неадекватный мужчина, начал с кулаками кидаться на людей и угрожать им.

Сотрудники поликлиники сразу же вызвали полицию. Посетителей, которые были на первом этаже, спрятали в регистратуру.

Я находилась с ребенком на первом этаже, меня с ребенком и других посетителей спрятали в регистратуре. Так как мы уже уходили домой, я попросилась быстро выбежать. Убежали с ребенком, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» участница событий

Еще до того, как прибыл наряд полиции, дебошира скрутил один из посетителей клиники. До приезда сотрудников правоохранительных органов мужчину удерживали с заломанными за спину руками, чтобы он не сумел вырваться и нанести вред окружающим, особенно, маленьким пациентам.

- Он зашел на второй этаж и выбил там несколько дверей (как выяснилось потом). Я как раз с дочерью в очереди сидел, когда медсестра пробежала и сказала, что полицию надо вызывать. Я пошел посмотреть в коридор, не идет ли он в нашу сторону, и как раз этот товарищ на меня налетел с кулаками. Разбил ему лицо, повалил и заломал руки. Потом меня сменил мужчина-работник поликлиники. Там целый консилиум над ним в итоге стоял (заведующая, медсестры), - рассказывает Сергей Владыкин.

- По сообщению от граждан на место прибыл наряд полиции. Задержали мужчину 1989 года рождения, который вел себя неадекватно. Он нуждался в медицинской помощи, - пояснили КП-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.