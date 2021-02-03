В селе Вощажниково Ярославской области построят школу

Число детей в селе выросло и многим стало не хватать мест для учебы Фото: Артем КИЛЬКИН

Школа в селе Вощажниково была открыта полтора века назад. Спустя столько времени число детей в селе выросло и многим стало не хватать мест для учебы, поэтому в 2021 году было решено начать строительство еще одной школы.

Известно, как будет выглядеть будущее место учебы. Здание двухэтажное, с 15 кабинетами. На первом этаже будут столовая, медкабинет, музей и гардеробная, на втором - библиотека, актовый зал и административно-технические помещения. Также предусмотрены большой спортзал, кабинеты для занятия искусством. Школа распахнет двери для 240 учеников с 1 по 11 классы.

- При проектировании здания учитывалась необходимость формирования доступной среды для детей-инвалидов, в том числе колясочников. В школе сделают расширенные дверные проемы, установят стационарную платформу-подъемник и лифт, - рассказали в группе Ярославская область.

На данный момент начались выборы подрядчика.