Жителям Рыбинска окажут финансовую помощь

Рыбинск получит финансирование на 370 социальных контрактов, чтобы помочь жителям в решении финансовых проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Рыбинск получит финансирование на 370 социальных контрактов, чтобы помочь жителям в решении финансовых проблем.

- Гражданам будут предложены четыре вида социальных контрактов. Они помогут найти работу, организовать предпринимательскую деятельность, развить подсобное хозяйство и выйти из трудной жизненной ситуации. Условия каждого контракта будут предварительно обговариваться с гражданином и закрепляться документально, - рассказали в администрации Рыбинска.

Контракт на поиск работы сможет получить человек с минимальным уровнем дохода. Участник получит деньги на обучение профессии и стажировку. Также можно стать предпринимателем. Будущему бизнесмену помогут встать на учет в налоговой, зарегистрировать ИП и купить необходимое оборудование для бизнеса до 250 тысяч рублей. Помощь фермерам тоже предусмотрена. Выделят деньги на закупку семян, животных и возведение амбаров, загонов и других построек до 100 тысяч рублей. Граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получат средства на покупку обуви, одежды, лекарств и лечение.

- Срок контракта зависит от его вида. Поиск работы — до 9 месяцев, предпринимательская деятельность до 12 месяцев, личное подсобное хозяйство до 12 месяцев. Трудная жизненная ситуация до 6 месяцев, - рассказал директор департамента по социальной поддержке населения Владимир Куликов.