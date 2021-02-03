В Ярославле мужчину подозревают в 18 кражах

39-летний ярославец обвиняется в 18 кражах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний ярославец обвиняется в 18 кражах. По версии следствия, в мае-июле 2020 года, в одном из торговых центров Фрунзенского района мужчина украл 4 утюга на 18 тысяч рублей, в соседнем магазине этого же ТЦ - видеорегистратор и радар-детектор на 15 тысяч рублей.

В Кировском районе подозреваемый своровал 13 велосипедов на 166 тысяч рублей. Чтобы зайти в подъезды мужчина притворялся рекламщиком и уходил оттуда с чужими велосипедами. Некоторые он забирал прямо с центральных улиц, несмотря на то, что транспорт был пристегнут тросами. Все похищенного перепродавал случайным прохожим.

- Мужчина был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе следствия вину свою признал, - рассказали в УМВД.

Обвиняемый ранее был судим, в его отношении направили уголовное дело в суд.