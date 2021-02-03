Нехристи: в Ярославской области с храма украли три прожектора

В Ярославской области с храма украли три прожектора. ФОТО: Виталий Водопьянов, личная страница ВКонтакте

В селе Великое с храма неизвестные люди украли три прожектора. Их в прошлом году установили по инициативе главы села Виталия Водопьянова.

- Мы стараемся улучшать комфортную среду и внешний облик нашего села, но общая картина всегда складывается из мелочей. Мы смогли установить внешнюю подсветку Великосельского Кремля, но, к сожалению, три прожектора, освещающие восточную сторону храма Покрова Богородицы, исчезли, - пишет на своей странице в соцсети Виталий Водопьянов.

Воры просто вырвали их из земли. Глава села обратился к людям, которые пошли на этот шаг.

- Если они Вам необходимы для повышения комфорта вашей жизни или вы считаете, что они вам нужнее, чем храму, обратитесь в администрацию поселения и мы постараемся помочь. Ведь, согласитесь, гораздо приятнее созидать, чем разрушать, - написал Виталий Иванович.