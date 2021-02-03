Треть несознательных: куда звонить ярославцам, если нужно отменить явку на вакцинацию от COVID-19?

Отменить визит на прививку довольно просто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около трети ярославцев, которые записались на вакцинацию от коронавируса, опаздывают на процедуру или не приходят на нее. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения и фармации. Такая необязательность приводит к нарушению режима работы медиков и создает неудобства другим пациентам.

Отменить визит на прививку довольно просто и это обязательно нужно сделать, если понимаете, что опаздываете или по каким-то причинам не можете прийти.

Отказаться от явки можно разными способами:

- позвонить по номеру call-центра 67-92-09,

- через сайт «Госуслуги»,

- через сайт «МедИнфо».

О том, как и где сделать прививку, читайте здесь.