Плата за детские сады в Ярославле: ждать ли повышения?

В Ярославле плата за детсады в этом году не изменится Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинске с 1 февраля на 9% увеличилась родительская плата за детские сады. В администрации города пояснили, что связано это с ростом цен на продукты питания. Не удивительно, что родители в Ярославле тоже забеспокоились: ждать ли новой суммы в квитке?

- Мэр Ярославля принял решение не увеличивать размер платы. В 2021 году за пребывание ребенка в детском саду родители будут отдавать такую же сумму, как и в прошлом, - пояснили в департаменте образования регионального центра.

Сохранятся и все меры соцподдержки, которые выплачиваются из городского и областного бюджетов.