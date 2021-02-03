В детсадах Ярославля детей будут кормить четыре раза в день

В детских садах Ярославля сохраняется четырехразовое питание. Расписание приемов пищи каждый детсад составляет сам, руководствуясь санитарными нормами и правилами. Меню на ближайшие 10 дней должно быть опубликовано на сайтах дошкольных учреждений, чтобы родители могли с ним ознакомиться.

- При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника в 16:30, с включением в него блюд ужина. Это делается из-за того, что большинство воспитанников в 18:30 уже забирают из сада родители, пояснили директор департамента образования Елена Иванова.