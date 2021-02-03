В Ярославской области увеличились пособия детям и инвалидам

В Ярославской области увеличились некоторые пособия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С этого месяца в Ярославской области увеличится размер некоторых пособий. В первую очередь, это касается выплат на детей.

Итак, что какие суммы теперь положены ярославцам:

- единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886 рублей,

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности – 708 рублей,

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву – 29 908 рублей,

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву – 12 817 рублей,

- ежемесячное пособие по уходу на ребенка: максимальная сумма – 14 165 рублей, по уходу за ребенком – 7082 рубля, пособие по беременности и родам – 708 рублей.

С 1 февраля социальное пособие на погребение составляет 6424 рубля. Причем, получить его может не только родственник умершего, а любой человек, который занимался похоронами.

Изменится и ежемесячная компенсация для инвалидов:

- 1 группы – 19 980 рублей,

- 2 группы – 9990 рублей,

- 3 группы – 3996 рублей.

Читайте также: В Ярославской области увеличили прожиточный минимум