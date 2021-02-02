В Ярославле сотрудники Росгвардии спасли мужчину Фото: Полина Вачнадзе

1 февраля в Ярославле сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине. Когда наряд вневедомственной охраны приехал на вызов, мужчина сидел на перилах Октябрьского моста спиной к дороге, явно подвергая свою жизнь опасности. С ним разговаривал случайный прохожий.

Сержант полиции сумел незаметно подойти к сидящему на ограждении человеку и быстро снял его, переместил ан тротуар, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

На место приехала скорая помощь, ярославем занялись медики.