В Ярославле сотрудники Росгвардии спасли мужчину
Фото: Полина Вачнадзе
1 февраля в Ярославле сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине. Когда наряд вневедомственной охраны приехал на вызов, мужчина сидел на перилах Октябрьского моста спиной к дороге, явно подвергая свою жизнь опасности. С ним разговаривал случайный прохожий.
Сержант полиции сумел незаметно подойти к сидящему на ограждении человеку и быстро снял его, переместил ан тротуар, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.
На место приехала скорая помощь, ярославем занялись медики.