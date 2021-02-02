В Рыбинске автобус №16э лишают статуса «экспресса»

Этот уникальный маршрут был открыт еще в 1979 году. ФОТО: администрация Рыбинска

Автобус №16э, который ходит из микрорайона Волжский до железнодорожного вокзала, перестает быть экспрессом и становится обычным рейсовым. Льготы и проездные продолжают действовать, но теперь автобус будет сажать и высаживать пассажиров на всех остановках.

№16э – это уникальный маршрут, который открыли в 1979 году. До 2010 году он ездил в режиме экспресса, без остановок, доставлял пассажиров из микрорайона Волжский в центр. Но 11 лет назад по многочисленным просьбам пассажиров автобус стал делать остановки по пути следования, а в декабре прошлого года рыбинцы попросили добавить еще одну – «Больница» на улице Целинной. По сути, маршрут утратил статус экспресса и сохранять «э» в названии смысла нет.

- С 3 февраля автобус становится обычным рейсовым, он будет останавливаться на всех остановках не по требованию, а в обязательном режиме, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Протяженность маршрута – 19 километров. Будет 19 остановок, дополнительно вводятся еще три «по требованию» на Переборском тракте: деревня Макарово, деревня Починок и поселок Веретье.