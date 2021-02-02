5 миллиардов рублей направят на развитие первичной медпомощи в Ярославле

Медработникам планируют увеличить зарплаты и различные надбавки к ней, а также решить вопрос с жильем. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Через 5 лет в Ярославской области собираются обновить фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, здравпункты, поликлиники, кабинеты и отделения общей врачебной практики, центры здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики и дневных стационаров. Из федерального бюджета на это выделили 5 миллиардов рублей.

- У программы модернизации несколько обширных направлений. Работа по каждому из них предстоит серьезная, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. - Это ремонт и строительство зданий, закупка техники и транспорта, решение проблем кадрового голода.

Главная задача «медицинской революции» Ярославской области, заключается в создании лучших условиях для работников медучреждений и пациентов. Уже запланировано построить 64 новых модульных зданий – одной детской поликлиники, девяти врачебных амбулаторий, 52 фельдшерских пунктов и двух офисов врача общей практики. На капитальный ремонт претендуют 282 медорганизации. Будет закуплено 2000 единиц нового оборудования и 175 машин скорой помощи.

Медработникам планируют увеличить зарплаты и различные надбавки к ней, а также решить вопрос с жильем.