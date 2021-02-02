Прошел по вагонам: в Ярославле задержан житель Алтая, который обокрал спящих пассажиров поезда

В Ярославле сотрудниками транспортной полиции задержан безработный житель Алтайского края Фото: Егор ТКАЧЕНКО

В Ярославле сотрудниками транспортной полиции задержан безработный житель Алтайского края, до этого уже судимый за кражи и грабежи. Во время поездки в поезде из Москвы в Абакан он обокрал трех пассажиров.

Пьяный мужчина шел из ресторана в свое купе. В одном вагоне он увидел висящую куртку, владелец которой крепко спал. Любитель наживы незаметно достал из одежды деньги – 6 тысяч рублей.

В другом месте он обратил внимание на спящего человека, рядом с которым лежал мобильный телефон. Так как на гаджете не было пароля, злоумышленник перевел через мобильный банк 5 тысяч рублей на свою карту.

Третьей жертвой тоже стал спящий пассажир, который положил под подушку дорожную сумку. Осторожно ее достав, злоумышленник нашел внутри банковскую карту и мобильный телефон. А дальше дело техники: в электронном кошельке оказались чужие 20 тысяч рублей. Смартфон подозреваемый забрал себе.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Гражданин, подозреваемый в серии краж, дал признательные показания. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, - пояснили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.