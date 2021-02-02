В Ярославской области стадо лосей вышло к дороге

Животные гуляют на поляне рядом с дорогой. Фото: "Подслшан Ярославль"

В Ярославской области под Угличем стадо лосей вышло из леса. Животные гуляют на поляне рядом с дорогой.

Проезжающие водители восхищаются красотой животных, но также опасаются:

- Лучше бы такую красоту не встречать по дороге. Особенно на скорости 120 км/ч, - пишет Алексей Абрикосов в группе «Подслушано в Ярославле».

- А потом они вылетают на дорогу и не красиво как-то получается, - заметила Анастасия Архипова.

Жители Углича сообщают о том, что в их районе лоси стали чаще выходить из лесов:

- На Ожогинской отворотке тоже ходят 6 штук, такие красавцы, - рассказывает Лана Жилина.

Несмотря на то, что животные поражают своей статностью, они остаются опасными. «Комсомольская правда» просит водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.