Более 1 миллиарда потратят на строительство в Ярославле современного хлебозавода

В Ярославле планируется строительство одного из самых современных хлебозаводов страны. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ярославле планируется строительство одного из самых современных хлебозаводов страны. Губернатор Дмитрий Миронов уже подписал соглашение с агропромышленной корпорацией.

Вкладчик планирует вложить в предприятие более 1 миллиарда рублей. На новом заводе ежедневно будут выпускать до 250 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, готовить тесто и упаковывать продукцию.

– На предприятии создадут не менее 350 новых рабочих мест, что поспособствует улучшению ситуации на региональном рынке труда. В частности, на производство привлекут сотрудников хлебозавода №4, которые были сокращены, – отметил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

Для строительства уже подобрали участок площадью более двух гектаров.

- Сейчас ведем переговоры по приобретению земли, – сообщил управляющий агропромышленной корпорацией Андрей Силецкий. – Строительство планируем начать в максимально сжатые сроки после завершения работ по проектированию.