Мэр Ярославля пообещал сохранить беспересадочные маршруты

Переработанную схему должны представить на обсуждение в конце февраля. ФОТО: архив КП

- Вчера (1 февраля – прим.ред.) состоялась встреча с мэром Владимиром Волковым, в ходе которой было заявлено: беспересадочные маршруты сохранят! Ждем официальных заявлений мэрии о сохранении маршрутов с их перечнем, - написала на своей странице в социальной сети депутат муниципалитета Евгения Овод.

На данный момент за сохранение схемы работы общественного транспорта в том виде, в котором она есть, собрано более тысячи подписей ярославцев. Большинство пассажиров категорически против грядущей реформы, о чем постоянно заявляют социальных сетях и в обращениях к мэру и губернатору.

Переработанную схему должны представить на обсуждение в конце февраля.

- Ждем включения жителей, депутатов муниципалитета, ждем проработки вопроса с профсоюзными организациями города, а не только с избранными. Благодарю всех, кто присоединился к борьбе за сохранение маршрутов, - написала Евгения Овод.