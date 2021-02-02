В съемном доме под Ярославлем нашли трупы двух молодых мужчин

В доме под Ярославлем нашли трупы двух мужчин Фото: СУ СКР по Ярославской области

В минувшие выходные компания молодых мужчин сняла дом в деревне Диево-Городище Ярославского района, чтобы отпраздновать там день рождения. 29 января все было весело, а утром в воскресенье проснулись не все. Двое мужчин 30 и 32 лет, в том числе и именинник, скончались по непонятным пока причинам.

- Признаков насильственной смерти на телах не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - пояснили в СКР по Ярославской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Уже назначены судебные экспертизы, которые должны установить причину внезапной смерти дух молодых мужчин. Вероятнее всего, что имело место отравление, но чем именно, установят эксперты.