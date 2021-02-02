Два человека пострадали: в Ярославле за один вечер произошли две серьезные аварии

Автомобиль "ВАЗ-211230" сильно пострадал в аварии. Фото: УМВД по Ярославской области

1 февраля в Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись машины «ВАЗ-211230» и «Вольво». За рулем «ВАЗ» находился 19-летний парень, он, по предварительной информации, пытался проскочить на красный свет светофора, но в результате протаранил иномарку. Молодой человек получил много травм и был госпитализирован. 61-летний водитель «Вольво» не пострадал.

- На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в УМВД.

Этим же вечером в Ярославле на Фабричном шоссе столкнулись еще две машины: «Скания» и «ВАЗ-219410». Водителя «ВАЗ» также госпитализировали с травмами.