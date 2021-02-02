Ярославские депутаты снова обсудили застройку Красноперекопского района

В мэрии вновь прошло собрание по поводу застройки Красноперекопского района Ярославля. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии вновь прошло собрание по поводу застройки Красноперекопского района Ярославля. Депутаты обсудили расширение дорог в Перекопе за счет участков жителей.

- О планах расширить улицы Гудованцева, Новое Творогово и Софьи Перовской было заявлено ещё в 1996 году. Но мы приняли решение учесть интересы жителей и сохранить существующие параметры улично-дорожной сети, без расширения улиц за счет земельных участков индивидуальных жилых домов, — сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Также было озвучено заключительное решение Владимира Волкова, что на территории частного сектора улиц Гудованцева, Новое Творогово и Софьи Перовской не будут строиться многоэтажки, раз ярославцы этого не хотят.

— С осени 2020 мы стали вплотную заниматься вопросом застройки частного сектора и расширения дорог района. Власть нас услышала и пошла навстречу. По всем нашим вопросам приняты решения в нашу пользу. Мы очень рады и говорим спасибо, — сказал местный житель Сергей Машников.

Мэр также поручил разработать транспортную схему для решения подобных проблем по всему городу.