От Ярославля до Иваново начал ходить рельсовый автобус

"Орлан" от Ярославля до Иваново ходит ежедневно Фото: Полина Вачнадзе

Между Ярославлем и Иваново с 1 февраля начали курсировать рейсовые автобусы РА-3 «Орлан». Они заменяют поезда с вагонами локомотивной тяги, что только повышает комфорт для пассажиров. При этом стоимость билета осталась такой же, как на обычный поезд, действуют все льготы.

В «Орлане» не так много вагонов – всего два или три. Такой состав используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение их приводит мощная, но достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка.

Первый «Орлан» начал ходить в Ивановской области летом прошлого года. Рельсовый автобус соединил Иваново и Кинешму. Вместо обычных 2,5 часов пассажиры проводят в пути полтора часа.