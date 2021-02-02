Теперь реквизит искать не нужно: в Рыбинске съемочная группа из Москвы попала в ДТП

В Рыбинске съемочная группа из Москвы попала в ДТП. ФОТО: группа "Рыбинск ДТП"

В ночь с 1 на 2 февраля в Рыбинске на улице Крестовой дорогу не поделили иномарка и троллейбус. В легковушке ехала московская съемочная группа детективного сериала.

- Решили проскочить мимо троллейбуса из Рыбинска. Теперь и реквизит искать не нужно, - пишет в группе «Рыбинск ДТП» автор поста.

На месте работали медики и сотрудники ГИДББ, движение довольно быстро восстановили.

- Своих торопыг нам мало, - комментирует аварию подписчица группы.

- Понаехали тут…

- Ага! Рыбинск не резиновый, - шутят горожане.

- У нас перед троллейбусом не проскочишь!