Теперь реквизит искать не нужно: в Рыбинске съемочная группа из Москвы попала в ДТП

В Рыбинске съемочная группа из Москвы попала в ДТП. ФОТО: группа "Рыбинск ДТП"
В ночь с 1 на 2 февраля в Рыбинске на улице Крестовой дорогу не поделили иномарка и троллейбус. В легковушке ехала московская съемочная группа детективного сериала.
- Решили проскочить мимо троллейбуса из Рыбинска. Теперь и реквизит искать не нужно, - пишет в группе «Рыбинск ДТП» автор поста.
На месте работали медики и сотрудники ГИДББ, движение довольно быстро восстановили.
- Своих торопыг нам мало, - комментирует аварию подписчица группы.
- Понаехали тут…
- Ага! Рыбинск не резиновый, - шутят горожане.
- У нас перед троллейбусом не проскочишь!