В Ярославле торговый центр открылся после потопа. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле торговый центр на Тутаевском шоссе после большого потопа открылся для посетителей. Об этом сообщили на официальном сайте ТЦ, уточнив, что работают все этажи, включая цокольный. Аварийные работы длились два дня: рабочие приводили в порядок коммуникации и устраняли последствия наводнения.

Напомним, что ЧП в торговом центре произошло в субботу, 30 января. Как пояснили в мэрии Ярославля, прорвало трубу. Вода быстро заполнила цокольный этаж, хлестала с уличных лестниц и быстро залила дороги рядом с магазином. Некоторые машины, припаркованные у ТЦ, не смогли завестись.