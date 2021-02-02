В Ярославской области увеличили прожиточный минимум Фото: Анастасия Черникова

В Ярославской области с 1 января увеличился прожиточный минимум. В расчете на душу населения теперь он составляет 10742 рубля, сообщили в правительстве региона. Этот показатель по сравнению с четвертым кварталом прошлого года вырос на 74 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь 11749 рублей – плюс 60 рублей по сравнению с прошлым годом.

Для детей установлена своя планка – 10959 рублей (плюс 284 рубля). Для пенсионеров прожиточный минимум вырос на 566 рублей: было 8665, стало 9231.

Кроме того, как уточнили в правительстве Ярославской области, с этого года начала работать новая методика расчета ПМ – теперь он устанавливается на год, а не на квартал, как это было раньше.

Прожиточный минимум учитывается и при вынесении решения по административным делам. То есть штрафы, которые исчисляются ПМ, вырастут.