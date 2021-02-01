В Ярославле организатору несанкционированного митинга назначили 10 суток ареста

Несанкционированный митинг проходил 31 января 2021 года, в Ярославле на площади Юности. Фото: Влада Красоткина

Заместитель координатора штаба Навального в Ярославле Александр Смирнов арестован на 10 суток. Такое наказание назначил Кировский районный суд за проведение несогласованного митинга.

- Во время проведения несогласованного публичного мероприятия Смирнов агитировал скандировать лозунги, разъяснял присутствующим на площади гражданам, что действующее законодательство не предусматривает необходимости уведомлять органы местного самоуправления о проведении публичного мероприятия, - рассказали в пресс-службе ярославского областного суда.

Напомним, Ярославский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, который назначил Елене Лекиашвили 10 суток ареста за организацию несанкционированного митинга 23 января.