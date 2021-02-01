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Общество

В Ярославле директор охранной службы не платил зарплату сотрудникам 7 месяцев

Он должен 300 тысяч рублей
Влада Красоткина
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Трое рабочих 7 месяцев трудились бесплатно, работодатель должен им 300 тысяч рублей.

Трое рабочих 7 месяцев трудились бесплатно, работодатель должен им 300 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 50-летнего директора частной охранной организации Ярославля завели уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что он не платил сотрудникам зарплату с мая по ноябрь 2020 года. Трое рабочих 7 месяцев трудились бесплатно, работодатель должен им 300 тысяч рублей.

- Следователями принимаются все меры, направленные на скорейшее погашение возникшей задолженности, устанавливается имущество организации, на которое может быть наложен арест, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.