Открыли ледовую переправу между Рыбинским и Некоузским районом

Начала работать ледовая автопереправа между Рыбинским и Некоузским районом. ФОТО: администрация Рыбинского района

В Ярославской области вновь заработала автомобильная ледовая переправа Глебово – Сменцево. Она соединяет Рыбинский и Некоузский районы и существенно экономит время водителям и пассажирам.

Из-за резкого потепления 25 января переправа была временно закрыта. На тот момент она проработал меньше недели. Специалисты опасались, что из-за резкого повышения температуры воздуха лед начнет проседать и обеспечить безопасность людей будет трудно.

- Толщина льда позволяет возобновить движение по ледовой автомобильной переправе. Максимальная разрешенная масса транспортного средства не должна превышать 2 тонн, - сказал начальник отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуард Каменко.

Переправа работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-915-983-44-45. Звонки принимают круглосуточно.