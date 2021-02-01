Ярославский спортсмен Максим Буров досрочно выиграл Кубок мира по фристайлу

Буров набрал 500 очков – конкурентам его уже не догнать Фото: Правительство Ярославской области

В белорусском городе Раубичи завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу. Ярославский спортсмен Максим Буров одержал пятую победу подряд, набрал 500 очков и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

- По сути, выиграл его досрочно, - поделился радостной новостью губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ближайшие соперники Максима – тоже воспитанники ярославской лыжной школы.

В соревнованиях принимают участие лыжные акробаты из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Германии, Швейцарии, Японии, Украины, Великобритании и России.

В общем зачете у Максима вдвое больше очков, чем у его ближайшего соперника, тоже ярославца Павла Кротова. Тройку лидеров замыкает Станислав Никитин.

Следующий этап соревнований пройдет 4-6 февраля в США.