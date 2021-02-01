В Ярославле нпродолжаются суды над участниками первого несанкционированного шествия

В производстве Кировского районного суда находится 19 дел об административных правонарушениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировский районный суд Ярославля поступило 22 административных дела, возбужденных в отношении участников несанкционированного шествия, которое прошло 23 января.

- В настоящее время в производстве находится 19 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Это нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По трем делам решения уже вынесены. Руководителю штаба Навального в Ярославле Елене Лекиашвили дали 10 суток ареста. Участник неразрешенного шествия Илья Архипов должен отработать 38 часов обязательных работ, в отношении Максима Щербакова дело по вовлечению несовершеннолетнего в несанкционированный митинг прекращено.

В Рыбинском городском суде на данный момент в производстве находится одно административное дело, связанное с участием в митинге. Ранее жительницу города Екатерину Рунову оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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