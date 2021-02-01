Глава Тутаевского района представил свою первую книгу

Фото предоставлены пресс-службой главы Тутаевского муниципального района

Накануне глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов в центре Цифрового обучения «IT-куб» презентовал сотрудникам администрации и муниципальных учреждений свою книгу «Муниципалитет 2.0» Как построить современную администрацию», сообщает пресс-служба главы.

Ее выходу способствовала большая работа порядка 3000 человек в структуре муниципального управления Тутаевского района. В названии издания используется отсылка к цифровым наименованиям высокотехнологичных продуктов.

Дмитрий Рафаэлевич изложил в простой и доступной форме все основные принципы, на которых строится современная система управления, а также представил новейшие практики, которые удалось разработать и использовать в Тутаевском районе. Это беспрецедентный опыт действующего руководителя территориального образования, ранее подобных изданий в России не выходило. Как написал сам руководитель района, если бы он прочитал такую книгу в начале управленческой карьеры, ему бы она очень пригодилась в работе.

- Это абсолютно некоммерческий проект, он ориентирован на сотрудников системы муниципального управления. Концентрированный информационно-практический материал, который может помочь осовременить, сделать клиентоориентированной работу муниципалитетов в масштабах всей страны. Главные клиенты любой административной структуры – обратившиеся за помощью люди, общественные и коммерческие организации, инвесторы и промышленники. Это книга о мотивации, развитии, отношениях в коллективе, лучших практиках, проектной деятельности и бережливых технологиях, открытости и цифровизации, - прокомментировал презентацию Дмитрий Юнусов.

Фото предоставлены пресс-службой главы Тутаевского муниципального района

Использованию цифровых технологий в администрации Тутаевского района уделяется особое внимание. Открытая информационная политика главы и администрации Тутаевского района позволяет делиться лучшими практиками с другими городами и районами. Электронная система управления CityBPM собственной разработки администрации Тутаевского района также является некоммерческим проектом. Сейчас она успешно применяется уже в 8 муниципальных образованиях в разных регионах страны.

- Это мой первый опыт в издании книги, каждое слово в ней я написал сам. Надеюсь, что она будет полезной для моих коллег, - подвел итог Дмитрий Рафаэлевич и вручил каждому участнику презентации по экземпляру с дарственной подписью.