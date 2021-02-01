В Ярославле водитель грузовика сбил подростка

Под колеса грузовика «Хендай» попал 13-летний подросток Фото: Олег УКЛАДОВ

Под колеса грузовика «Хендай» попал 13-летний подросток. ДТП произошло вчера, 31 января, на улице Гудованцева. Школьник, по предварительным данным, правила дорожного движения не нарушал, переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

- На месте работали медики, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает водителям об их обязанности уступать дорогу пешеходам, снижать скорость перед «зеброй» и быть готовыми к тому, что пешеход может внезапно выскочить на проезжую часть. Остальным участникам дорожного движения тоже нужно быть внимательными и соблюдать ПДД.

Сегодня, 1 февраля, ДТП с участием маршрутки и пяти машин произошло в Дзержинском районе Ярославля.