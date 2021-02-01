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Общество

Минус 8 тысяч человек: «Ярославльстат» назвал данные по смертности в 2020 году

Численность населения региона уменьшилась на 8226 человек
Полина Вачнадзе
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Численность населения региона уменьшилась на 8226 человек. Скриншот Ярославльстат

Численность населения региона уменьшилась на 8226 человек. Скриншот Ярославльстат

«Ярославльстат» опубликовал данные о смертности в Ярославской области за прошлый год, правда, без учета декабря. По оценке ведомства, население региона с начала 2020 года сократилось на 8226 человек, и на 1 ноября составила чуть больше 1 миллиона 245 тысяч человек.

В прошлом году смертность оказалась существенно выше, чем в году 2019-м: разница в 1788 человек. Вероятнее всего, причина тому коронавирус, но официальных заключений по этому вопросу пока нет.

Судя по графику, представленному «Ярославльстатом», наибольшее количество смертей пришлось на май, июнь и октябрь – показатели 2020 года значительно превышали показатели 2019-го.