Ярославских водителей предупредили об ухудшении погоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госавтоинспекция Ярославской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий. В регионе выпало много снега, что может отразиться на ситуации на дорогах.

Ярославских водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, особенно – соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим.

- Уважаемые водители! В сложившихся дорожных условиях значительно возрастает тормозной путь транспортных средств, ухудшается видимость. Используйте внешние световые приборы. Воздержитесь от опасных маневров, учитывайте особенности дорожной обстановки, по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Будьте внимательны к другим участникам дорожного движения!