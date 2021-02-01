В Ярославле столкнулись маршрутка и пять машин

Столкнулись маршрутка и пять машин. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Утро для жителей Дзержинского района Ярославля началось с пробки. На перекрестке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта столкнулись маршрутка и пять автомобилей, рассказали КП-Ярославль очевидцы. Авария произошла в начале 9-го утра.

- Все машины стоят на одной полосе, три с одной стороны маршрутки и две – с другой, - рассказывают очевидцы.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили.