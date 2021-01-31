Врача ярославского госпиталя УМВД наградили за работу "на передовой" в борьбе с COVID-19

Ольге Петуховой вручили Почетную грамоту МВД России Фото: УМВД по Ярославской области

Врач-терапевт госпиталя УМВД России по Ярославской области Ольга Петухова награждена Почетной грамотой МВД РФ. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил награжденных в режиме видеоконференции, а начальник ярославской полиции Андрей Липилин вручил Почетную грамоту.

Медицинский стаж Ольги Петуховой - 19 лет. Врачом-терапевтом в госпитале медсанчасти УМВД она с лета 2019 года. Сейчас ее работа заключается в приеме пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Так что Ольга Петухова находится «на передовой» в борьбе с коронавирусом.

- Все мы, врачи, работающие в «красной зоне», находимся в зоне риска, - говорит Ольга Вячеславовна, - и все мы, включая меня, переболели коронавирусной инфекцией с осложнением в виде пневмонии.

Кроме рисков, связанных с заражением, врачи еще испытывают и колоссальные нагрузки в связи со значительно возросшим числом пациентов и выросшим количеством вызовов.

- Самое трудное в нашей работе сейчас - чтобы хватило сил, - считает врач. - Я признательна за награду, это почетно и приятно, но главная но главная награда для врача - здоровье пациентов.