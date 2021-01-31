В Рыбинске устроят автомобильный флешмоб

Флешмоб пройдет 31 января в 16:00. ФОТО: администрация Рыбинска

Сегодня, 31 декабря, у СК "Полет" рыбинские автомобилисты собрались устроить большой флешмоб в честь 50-летия туристического маршрута "Золотое кольцо". Сбор машин в 16:00 на площади.

- Организаторы планируют собрать автомашины в круг друг за другом, затем сигналами отметить важную дату самого популярного в стране туристического маршрута, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Это будет уже четвертый флешмоб в Рыбинске. До этого жители города расставляли машины так, чтобы получились елка, снежинка и рыба. Для этой акции требуется не менее 30 автомобилей.