Ярославна открыла склад, куда можно принести вещи для нуждающихся

Волонтерам можно принести вещи, которые вам не нужны. ФОТО: группа "Все пособия Ярославль" ВКонтакте

Если у вас есть вещи, которые вам уже не нужны, их можно отдать тем, кому они необходимы. Волонтер Дарья открыла небольшой склад на улице Блюхера, 88. Там ждут чистые вещи в приличном состоянии.

- Многие складируют вещи, которые им не нужны, потому что жалко выкидывать, а некоторые просто несут на помойку. Таких очень много, но еще больше людей, которые нуждаются в этих вещах. Если у вас есть ненужные вещи, либо вы или ваши дети нуждаются в них, приходите, - пишет Дарья в соцсетях.

Сейчас волонтерам на их склад нужен стул. Если кто-то может его подарить, организаторы доброго дела не откажутся.