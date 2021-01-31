В Рыбинске уборщица магазина обчистила сумку покупателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть полиции Рыбинска обратился житель микрорайона Мариевка. Когда он был в магазине, у него из сумки пропали деньги - 4 тысячи рублей. Мужчина признался, что на какое-то время оставил вещи без присмотра.

Сотрудники полиции посмотрели камеры видеонаблюдения магазина и установили, что деньги из сумки вытащила уборщица - 55-летняя жительница Рыбинска.

- Подозреваемая призналась и пояснила, что заметила чужую сумку, оставленную без присмотра, выбрала удобный момент, забрала из нее средства, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".