В Рыбинске уборщица магазина обчистила сумку покупателя
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В дежурную часть полиции Рыбинска обратился житель микрорайона Мариевка. Когда он был в магазине, у него из сумки пропали деньги - 4 тысячи рублей. Мужчина признался, что на какое-то время оставил вещи без присмотра.
Сотрудники полиции посмотрели камеры видеонаблюдения магазина и установили, что деньги из сумки вытащила уборщица - 55-летняя жительница Рыбинска.
- Подозреваемая призналась и пояснила, что заметила чужую сумку, оставленную без присмотра, выбрала удобный момент, забрала из нее средства, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".