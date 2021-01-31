В Ярославле задержали еще двух автодрифтеров

Ярославцы меняли друг друга за рулем и показывали "пируэты" на дороге Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В Ярославле сотрудники ГИБДД задержали двух молодых людей, которые, как говорится в протоколе, управляя автомобилем, демонстративно грубо нарушали правила дорожного движения. Проще говоря, 20-летние ярославцы устроили дрифт прямо на дороге в центре города.

- Молодые люди по очереди управляли машиной, оба нарушали ПДД, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пируэты на проезжей части водители показывали на чужой машине - на ВАЗ-2105 документов у задержанных не было. Автомобиль отправили на спецстоянку, в отношении ярославцев составлены протоколы. Теперь им грозит лишение прав на срок до 6 месяцев.