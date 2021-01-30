Какая ситуация на дорогах Ярославля в эти выходные

Очевидец заснял, как трактор забуксовал и не мог выехать с территории фабрики "Красный перевал". Фото: "Ярославль Live"

Резкая оттепель, морозы и снегопады увеличили аварийность на дорогах и вскрыли старые ямы под новым асфальтом. Так чего же ожидать водителям в эти выходные, когда они садятся за руль?

Сегодня снегоуборочная техника снова выехала чистить город, но очевидец заснял, как трактор забуксовал и не мог выехать с территории фабрики "Красный перевал". Гневных сообщений от жителей становится все больше:

- В этом году дороги песком вообще не посыпают. Раньше все всегда в песке было, - пишет Александр Романов в группе "Подслушано в Ярославле".

Комсомольская правда просит водителей быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. На этих выходных придут небольшие морозы от -2 до -5 и выпадет снег. Будьте бдительны!