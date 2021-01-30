В Ярославле из-за аварии в торговом центре затопило дорогу

Сейчас потоки воды прорвались и на шоссе. Фото: "Ярославль Live"

Сегодня, 30 января, в Ярославле случился потоп в торговом центре "РИО" на Тутаевском шоссе.

- Прорвало трубу водоснабжения, которая принадлежит торговому центру. Рабочие перекрыли холодную воду, начали откачивать воду, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Затопило весь цокольный этаж, вода водопадом хлестала даже с лестниц на улице. Сейчас потоки воды прорвались и на шоссе. На выезде в центр из Брагино огромная лужа, но пока ехать по ней с трудом, но можно.