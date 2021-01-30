В Ярославле затопило торговый центр

Затопило весь цокольный этаж. Фото: "Ярославль Live"

В Ярославле случился потоп в торговом центре "РИО" на Тутаевском шоссе. Затопило весь цокольный этаж, вода льется даже с лестниц на улице.

- Прорвало трубу водоснабжения, которая принадлежит торговому центру. Сейчас рабочие перекрыли холодную воду и начнут откачку, - рассказали в мэрии Ярославля.

Жители переживают из-за того, что затопленный этаж теперь закрыт для посетителей:

- Похоже нижний этаж не скоро начнет работу, сколько товара утонуло, - пишет Елена Власова в группе "Ярославль Live".

- Ну все, закроют надолго, - подхватила Татьяна Язева-Павлова