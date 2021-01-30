В МЧС рассказали про новые подробности взрыва на котельной

В тушении пожара участвовали 30 сотрудников и 10 пожарных машин. Фото: "Подслушано в Ярославле"

Вчера, 29 января, жители Заволжского района Ярославля услышали четыре взрыва. На территории Ляпинской ТЭЦ в частный цеху случился пожар, где хранились баллоны кислорода. Возгорание произошло из-за того, что рабочие утилизировали титановые трубки, из которых вытекло масло.

- Сотрудники пытались потушить огонь самостоятельно водой и снегом, но этого делать нельзя, потому что масло начинает гореть еще больше и происходят хлопки. Взрывов не было. Сами баллоны не пострадали, но сильно нагрелись. Наши сотрудники их вынесли и охладили. После того, как возгорание устранили и баллоны охладили, на месте происшествия осталась группа сотрудников МЧС на дежурство, - пояснили спасатели.

В тушении пожара участвовали 30 сотрудников и 10 пожарных машин. На месте работали с 19:30 до 20:11.