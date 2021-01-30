В мэрии Ярославле объяснили, почему остановили ремонт дорог за Волгой

Рабочие уже сняли излишки старого дорожного покрытия на улице Серго Орджоникидзе, но работу остановили. Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля ремонтируют основные дороги. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчикам предстоит уложить 1,4 километра асфальта от проспекта Авиаторов до улицы Папина. Рабочие уже сняли излишки старого дорожного покрытия на улице Серго Орджоникидзе, но работу остановили.

— С повышением температуры воздуха с -20 до +4 градусов произошло таяние снега. Это привело к образованию талых вод и попаданию их в ливневой коллектор, подлежащий замене. В данный момент ливневая канализация работает на 80 процентов от своей проектной мощности. При таком объеме ливневых стоков производить замену труб, устанавливать заглушки и станцию перекачки невозможно. Большим потоком воды все будем смыто, — объяснил представитель подрядной организации Сергей Горелов.

В мэрии пообещали, что как только установится нужная погода ремонт продолжится. До 15 февраля подрядчики должны закончить ремонт и засыпать дорогу песком и щебнем.