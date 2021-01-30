Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В мэрии Ярославле объяснили, почему остановили ремонт дорог за Волгой

Ремонт отложили из-за потепления
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий
Рабочие уже сняли излишки старого дорожного покрытия на улице Серго Орджоникидзе, но работу остановили.

Рабочие уже сняли излишки старого дорожного покрытия на улице Серго Орджоникидзе, но работу остановили.

Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля ремонтируют основные дороги. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчикам предстоит уложить 1,4 километра асфальта от проспекта Авиаторов до улицы Папина. Рабочие уже сняли излишки старого дорожного покрытия на улице Серго Орджоникидзе, но работу остановили.

— С повышением температуры воздуха с -20 до +4 градусов произошло таяние снега. Это привело к образованию талых вод и попаданию их в ливневой коллектор, подлежащий замене. В данный момент ливневая канализация работает на 80 процентов от своей проектной мощности. При таком объеме ливневых стоков производить замену труб, устанавливать заглушки и станцию перекачки невозможно. Большим потоком воды все будем смыто, — объяснил представитель подрядной организации Сергей Горелов.

В мэрии пообещали, что как только установится нужная погода ремонт продолжится. До 15 февраля подрядчики должны закончить ремонт и засыпать дорогу песком и щебнем.